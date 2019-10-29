Минтруд запустит сервис отслеживания трудоустройства выпускников вузов

Минтруд в январе следующего года планирует запуск сервиса, который позволит отслеживать трудоустройство выпускников после окончания высшего учебного заведения. Об этом сообщил заместитель министра труда Всеволод Вуколов, передает ТАСС.

По его словам, сервис поможет проследить, чем занимается каждый студент через два-три года после выпуска.

Замруководителя Роструда Денис Васильев отметил, что из-за изменений на рынке труда человек может быть не привязан к одной профессии. «Люди могут, получив одну профессию, работать по другой, и это не значит, что человек не успешен», — сказал он. По мнению Васильева, сегодня на первый план выходят полученные навыки, а не профессия, а экономику можно рассматривать как «систему спроса и предложения на навыки».

В июне исследование ВНИИ труда Минтруда России показало, что 71% выпускников российских вузов 2015–2017 годов нашли себе работу по специальности. По данным экспертов, чаще всего работу по специальности находят выпускники медицинских учебных заведений.