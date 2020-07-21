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Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд

Шарль Мишель (слева), канцлер Германии Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен (справа)
Шарль Мишель (слева), канцлер Германии Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен (справа) (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, трансляция пресс-конференции с его участием ведется в Twitter.

«Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», — заявил Мишель.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон назвал достижение соглашения «историческим днем для Европы».

Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит
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В конце мая Еврокомиссия представила план по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Этот план предполагает выделение €750 млрд на помощь пострадавшим из-за COVID-19 регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС. Сумму €750 млрд Еврокомиссия должна занять на финансовых рынках, а погасить задолженность нужно будет до 2058 года.

В первый день саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана. По данным Reuters, государства ЕС разделились на два лагеря. Северные страны еврозоны во главе с Нидерландами придерживались жесткой позиции и были против фонда восстановления экономики после пандемии. В свою очередь Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы поддерживали выделение этих средств в качестве помощи наиболее пострадавшим от заболевания странам.

Теги: ЕС, Совет ЕС
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