Лидеры ЕС согласовали план помощи экономике на €750 млрд

Шарль Мишель (слева), канцлер Германии Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен (справа) (Фото: Francois Walschaerts / Reuters)

Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом €750 млрд. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, трансляция пресс-конференции с его участием ведется в Twitter.

«Это были безусловно тяжелые переговоры, которые завершились сильной и хорошей сделкой», — заявил Мишель.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон назвал достижение соглашения «историческим днем для Европы».

В конце мая Еврокомиссия представила план по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Этот план предполагает выделение €750 млрд на помощь пострадавшим из-за COVID-19 регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС. Сумму €750 млрд Еврокомиссия должна занять на финансовых рынках, а погасить задолженность нужно будет до 2058 года.