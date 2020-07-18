Лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету в первый день саммита

Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе. Об этом сообщает The Associated Press.

Перед главами государств и правительств стоит вопрос принятия бюджета на 2021-2027 годы на сумму €1,85 трлн, который включает в себя меры по восстановлению экономики ЕС. Однако они далеки от соглашения на первой после начала пандемии очной встрече.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что разногласия между странами «очень велики». Премьер-министр Чехии Андрей Бабис сообщил, что пока не видит перспектив к соглашению между участниками встречи.

Как сообщает Reuters, дискуссия разделилась на два лагеря. Северные страны Еврозоны во главе с Нидерландами придерживаются жесткой позиции и не дают сформировать фонд восстановления экономики после пандемии COVID-19 на €750 млрд. С другой стороны находится Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы. Они поддерживают выделение этих средств в качестве помощи наиболее пострадавшим от заболевания странам.