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Антикризисные меры ,  
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Еврокомиссия предложила выделить €750 млрд на спасение экономики ЕС

Еврокомиссия представила план помощи странам ЕС, пострадавшим от коронавируса, стоимостью €750 млрд — в четыре раза больше годового бюджета союза. Главными сторонниками этого плана являются Германия и Франция

Что предложила Еврокомиссия

В среду, 27 мая, Еврокомиссия представила план по восстановлению европейской экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Он предполагает выделение €750 млрд на помощь пострадавшим из-за пандемии регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС (на 2021–2027 годы). Сумму €750 млрд Еврокомиссия займет на финансовых рынках, ответственность за погашение задолженностей ляжет на весь ЕС. Ожидается, что наибольшая доля выплат придется на Германию, так как она является главным донором европейского бюджета. Наибольшую выгоду из программы извлекут южные страны Евросоюза, пострадавшие от пандемии. Из €750 млрд, которые предложено влить в европейскую экономику, €500 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще €250 млрд — в виде кредитов.

Пока этот план всего лишь предложение, для реализации которого потребуется согласие всех 27 сран Евросоюза. Франция и Германия поддерживают идеи Брюсселя. Как напомнил президент Эмманюэль Макрон, он и канцлер ФРГ Ангела Меркель сами предлагали партнерам создать общеевропейский фонд для восстановление экономики Евросоюза. Этот план лидеры Меркель и Макрон представили 13 мая, он предполагал выделение €500 млрд пострадавшим секторам экономики и регионам в виде субсидий, хотя о предоставлении кредитов на сумму в €250 млрд речь не шла. Опубликованные в среду предложения Еврокомиссии были позитивно восприняты премьер-министром Испании Педро Санчесом и главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Почему план может быть не принят

Теперь судьба плана зависит от того, примут ли его страны, ранее критиковавшие позицию Франции и Германии. В частности, власти Австрии, Дании, Нидерландов и Швеции недовольны самой идеей предоставления помощи в виде грантов. Вместо этого они предлагали выделять кредиты. По их мнению, это позволило бы снизить риски для всего ЕС, а также склонить пострадавшие страны к реализации необходимых реформ для повышения устойчивости их экономик в будущем. «Мы настроены скептически [по отношению к плану ФРГ и Франции]. <...> У нас четкая позиция: Мы хотим продемонстрировать солидарность со странами, сильно пострадавшими от кризиса, но считаем, что правильный путь — это кредиты, а не субсидии» — отмечал ранее канцлер Австрии Себастьян Курц.

Другое требование четырех стран: программа восстановления экономик ЕС должна финансироваться в большей степени за счет оптимизации европейского бюджета, а не за счет его увеличения. Это следует из опубликованного изданием Politico документа, в котором излагается позиция четверки. «Мы ожидаем, что новый бюджет ЕС изменит приоритеты в тратах вместо того, чтобы повышать потолок расходов», — заявил Курц от имени Австрии, Швеции, Дании и Нидерландов. Между тем, согласно предложениям союза, новый семилетний бюджет ЕС, если не учитывать €750 млрд, составит €1,1 трлн — это примерно на €20 млрд больше, чем прогнозируемые траты за текущую семилетку.

Комментируя предложение Еврокомиссии, дипломатический источник в Нидерландах сообщил Bloomberg, что у Амстердама остаются вопросы к предложенному Брюсселем плану. Переговоры о выработке версии, которая устроила бы всех членов ЕС, может потребовать немало времени. «Сложно представить, что предложения [Брюсселя] будут приняты в нынешнем виде», — отметил он.

Чем новый план ЕС отличается от предыдущих мер

Представленный в среду план Еврокомиссии уникален в силу двух факторов. Во-первых, он масштабнее предыдущих программ поддержки на фоне пандемии. Например, уже одобренный фонд финансовой поддержки стран еврозоны — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — готов предоставить кредиты из фонда на сумму в €240 млрд. Временная программа по борьбе с безработицей и кризисными ситуациями (SURE) предусматривала выделение около €100 млрд. Если в ЕС примут нынешний план, его стоимость превысит годовые траты из бюджета союза (€168 млрд в 2019 году) в четыре с лишним раза. €750 млрд также составит более половины от расходов блока за всю текущую семилетку (около €1,082) трлн.

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Во-вторых, новый план Еврокомиссии предполагает выделение субсидий пострадавшим странам, хотя ранее ЕС ограничивался помощью лишь в виде кредитов, как через фонд ESM, так и по программе SURE. Обобщение долговых обязательств — инструмент, к которому страны ЕС еще не прибегали в контексте нынешнего кризиса и использование которого может вызвать серьезные противоречия, считает научный сотрудник Европейского института Лондонской школы экономики и политических наук Иэн Бегг.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, экономическая помощь, еврозона
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