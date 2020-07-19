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Политика ,  
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Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

Лидерам стран Евросоюза не удалось согласовать семилетний бюджетный план и план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса во второй день саммита в Брюсселе. Об этом сообщает The Associated Press.

Речь идет о принятии бюджета на 2021–2027 годы на сумму €1,85 трлн, который включает в себя меры по восстановлению экономики.

Как отмечает AP, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки, указывает агентство.

После второго дня саммита канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «все движется в правильном направлении». «Конечно, это, как и следовало ожидать, жесткая борьба, жесткие переговоры, но мы движемся в правильном направлении, и это самое главное», - сказал Курц.

Спикер президента Евросовета Баренд Лейтс написал в Twitter, что переговоры продолжатся в воскресенье, 19 июля.
Саммит лидеров стран Евросоюза начался в Брюсселе в пятницу, 17 июля. Главной темой встречи стало принятие нового бюджетного плана и создание фонда восстановления экономики на сумму €750 млрд, однако в первый день сторонам договориться не удалось. По итогам переговоров канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что разногласия между странами «очень велики», а премьер-министр Чехии Андрей Бабис отметил, что пока не видит перспектив к соглашению.
Теги: Европейский Союз, саммит
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