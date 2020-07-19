Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит

Лидерам стран Евросоюза не удалось согласовать семилетний бюджетный план и план по восстановлению экономики после пандемии коронавируса во второй день саммита в Брюсселе. Об этом сообщает The Associated Press

Речь идет о принятии бюджета на 2021–2027 годы на сумму €1,85 трлн, который включает в себя меры по восстановлению экономики.

Как отмечает AP, лидеры Дании, Норвегии и Нидерландов настаивают на жестком контроле за расходами оказываемой помощи. При этом Италия и Испания, которые наиболее пострадали из-за пандемии, стремятся получить как можно больше поддержки, указывает агентство.

После второго дня саммита канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что «все движется в правильном направлении». «Конечно, это, как и следовало ожидать, жесткая борьба, жесткие переговоры, но мы движемся в правильном направлении, и это самое главное», - сказал Курц.