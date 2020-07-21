Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане. В конце мая эту первую ступень ракеты использовали для запуска корабля Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции.

В SpaceX сообщили, что просьбе южнокорейской стороны спутник Anasis-II не будет показан в трансляции.