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Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска вывела на орбиту военный спутник связи Южной Кореи Anasis-II. Трансляция запуска ведется на сайте компании.

Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск).

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через восемь с половиной минут после старта совершила управляемую посадку на плавучей платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане. В конце мая эту первую ступень ракеты использовали для запуска корабля Crew Dragon с астронавтами Дагом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции.

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Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В SpaceX сообщили, что просьбе южнокорейской стороны спутник Anasis-II не будет показан в трансляции.

30 мая ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, произведенный частной компанией. Для США он также стал первым пилотируемым полетом за девять лет: после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году астронавтов NASA на МКС доставляли российские корабли «Союз».

Теги: SpaceX, Falcon 9
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