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SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink

Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Paul Hennessy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская компания SpaceХ отложила старт ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группой интернет-спутников Starlink, запланированный с базы ВВС США на мысе Канаверал. Об этом говорится в Twitter-аккаунте компании.

SpaceХ запускает Starlink для создания глобальной интернет-сети и улучшения интернет-покрытия по все миру. 11 июля должен был состояться десятый запуск в рамках программы, однако его отложили на неопределенный срок для проведения дополнительных проверок.

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Первые спутники компания отправила на орбиту в 2019 году. К середине 2020-х SpaceX планирует вывести в космос около 12 тыс. спутников.

Последний раз Starlink запускали в июне, тогда с Канаверала стартовал Falcon 9 с 58 микроспутниками. На орбиту также вывели три аппарата SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли.

Ранее старты с космодрома на мысе Канаверал уже откладывались во время непогоды. Из-за низкой облачности и густого тумана задержался запуск первого для США за девять лет собственного пилотируемого корабля Crew Dragon.

Теги: SpaceX, США
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