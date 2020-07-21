Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков». Об этом сообщил завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, передает «РИА Новости».

Пчелов рассказал, что идентификацией найденных останков занимались генетики. Генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких независимых друг от друга научных центрах.

Кроме того, по словам Пчелова, исследователи проанализировали свыше 2 тыс. исторических документов: письменных источников, фотографий, аудиозаписей. Документы собрали из более чем 15 российских и зарубежных архивов.

Пчелов отметил, что комплексный анализ этих документов позволил восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни перед убийством царской семьи и сразу после него. При этом он добавил, что у исследователей остались некоторые вопросы, которые «не могут быть разрешены исходя из состояния современной источниковой базы».