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Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи

Историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность «екатеринбургских останков». Об этом сообщил завкафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов, передает «РИА Новости».

Пчелов рассказал, что идентификацией найденных останков занимались генетики. Генетическая экспертиза проводилась сразу в нескольких независимых друг от друга научных центрах.

Кроме того, по словам Пчелова, исследователи проанализировали свыше 2 тыс. исторических документов: письменных источников, фотографий, аудиозаписей. Документы собрали из более чем 15 российских и зарубежных архивов.

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Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Пчелов отметил, что комплексный анализ этих документов позволил восстановить достаточно полно картину того, что происходило в дни перед убийством царской семьи и сразу после него. При этом он добавил, что у исследователей остались некоторые вопросы, которые «не могут быть разрешены исходя из состояния современной источниковой базы».

Это уже не первое исследование, подтвердившее подлинность останков царской семьи. Летом 2018 года Следственный комитет сообщил о молекулярно-генетической экспертизе, которая подтвердила, что найденные останки под Екатеринбургом принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и их окружению.

Николай II вместе со своей семьей и приближенными был расстрелян в Екатеринбурге в 1918 году. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых. Останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора. В 2015 году СК возобновил расследование дела о гибели Романовых, чтобы установить подлинность предполагаемых останков детей из царской семьи.

Теги: Царская семья, династия Романовых, экспертиза
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