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СК рассказал о подтверждении подлинности останков царской семьи
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СК рассказал о подтверждении подлинности останков царской семьи
Общество, 06:15
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СК рассказал о подтверждении подлинности останков царской семьи

Экспертиза подтвердила, что найденные останки под Екатеринбургом, принадлежат императору Николаю II, членам его семьи и их окружению. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, молекулярно-генетическая экспертиза показала, что семь из 11 найденных останков принадлежит к семейной группе мать, отец, четыре дочери и сын. В СК отметили, что генетический материал от обнаруженных костей был сравнен с образцами от живущих родственников Романовых по отцовской и материнской линии.

Кроме того, для экспертизы были эксгумированы из Петрапавловского собора в городе Санкт-Петербурге останки императора Александра III. После проведения анализов подтвердилось, что найденные останки под Екатеринбургом принадлежат его сыну — Николаю II.

В СК отметили, что осталось провести две повторные антропологические комиссии, автороведческую и историко-архивные судебные экспертизы. После этого, по уголовному делу будет принято процессуальное решение. В ведомстве добавили, что для проведения этих исследований были привлечены ученые, которые изучают около 2 тыс. исторических документов, в том числе те, которые были найдены в 2017-2018 годах в зарубежных архивах и музеях. В СК подчеркнули, что эти документы не были ранее никем исследованы.

Последний российский царь Николай II вместе со своей семьей и приближенными был расстрелян в Екатеринбурге в 1918 году. Его останки были обнаружены в 1993 году. В это же время было возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи Романовых. Экспертиза показала, что кости принадлежат Николаю II, его супруге Александре Федоровне и их детям, а именно великим княжнам Ольге, Татьяне и Анастасии. Останки цесаревича Алексея и княжны Марии на тот момент найдены не были. В 1998 году дело было закрыто из-за смерти лиц, которые совершили данное преступление, а кости царской семьи были захоронены в Петропавловском соборе.

В 2007 году на Коптяковской дороге в Свердловской области были найдены предположительно царевича Алексея и княжны Марии. В 2015 году СК возобновил расследование дела о гибели Романовых, чтобы установить подлинность предполагаемых останков детей из царской семьи.

Теги: династия Романовых , Царская семья , Николай II
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