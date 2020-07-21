Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей

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Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов. Об этом РБК сказал председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. В данном случае воду, если и отключат, то только у неплательщиков, пояснил он.

«Самый простой способ — чтобы жители заключали прямой договор с ресурсоснабжающими организациями. Эта ситуация не первая и не последняя, когда управляющая компания, либо ТСЖ банкротятся, либо временно не имеют возможности расплачиваться с поставщиками услуг. И начинается: отключают воду, свет и так далее. Тогда, если и отключат кого-то, то конкретного неплательщика, а не весь дом целиком», — сказал Старинский.

По его словам, часто управляющие компании «наберут много домов», однако платить по обязательствам не могут. Из-за неверной политики руководства страдают обычные граждане, скорее всего, заплатившие за услуги ЖКХ, указал адвокат.

Граждане, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги, но пострадавшие из-за отключения всего дома от снабжения теплом, водой, могут пожаловаться в управляющую компанию и потребовать возмещения морального вреда. «Если претензия не удовлетворяется добровольно, тогда в суд», — добавил глава коллегии адвокатов «Старинский и партнеры».