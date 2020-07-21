Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 20 июл, 13:09
Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей Общество, 03:00 Росавиация предложила возобновить полеты за границу из шести городов Бизнес, 02:52 Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи Общество, 02:44 В городе Нижние Серги на Урале ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 02:18 ФАС завела дело против Simple из-за рекламы доставки алкоголя Бизнес, 02:18 В Qiwi сообщили о возвращении денежных переводов к докризисным уровням Экономика, 01:55 Канье Уэст предложил пост вице-президента США рэперу Jay-Z Политика, 01:21 ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке Общество, 01:20 Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Общество, 00:48 Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» Спорт, 00:48 Правительство предложило штрафовать коллекторов на ₽500 тыс. за угрозы Общество, 00:28 Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей в рейтинге Forbes Бизнес, 00:09 Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Общество, 00:06 Минобороны заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» Бизнес, 00:00
Общество ,  
0 

Юристы назвали способы избежать отключения воды из-за долгов соседей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заключение договоров ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями позволит жителям многоквартирных домов избежать ситуации, когда дом отключают от водоснабжения из-за долгов. Об этом РБК сказал председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский. В данном случае воду, если и отключат, то только у неплательщиков, пояснил он.

«Самый простой способ — чтобы жители заключали прямой договор с ресурсоснабжающими организациями. Эта ситуация не первая и не последняя, когда управляющая компания, либо ТСЖ банкротятся, либо временно не имеют возможности расплачиваться с поставщиками услуг. И начинается: отключают воду, свет и так далее. Тогда, если и отключат кого-то, то конкретного неплательщика, а не весь дом целиком», — сказал Старинский.

По его словам, часто управляющие компании «наберут много домов», однако платить по обязательствам не могут. Из-за неверной политики руководства страдают обычные граждане, скорее всего, заплатившие за услуги ЖКХ, указал адвокат.

МОЭК назвала сроки отключения горячей воды в Москве
Общество

Граждане, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги, но пострадавшие из-за отключения всего дома от снабжения теплом, водой, могут пожаловаться в управляющую компанию и потребовать возмещения морального вреда. «Если претензия не удовлетворяется добровольно, тогда в суд», — добавил глава коллегии адвокатов «Старинский и партнеры».

Добросовестные плательщики могут обратиться также в жилищную инспекцию, управление ФАС и прокуратуру, сообщил, в свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов РБК. В случае приостановления оказания услуги в действиях управляющей организации могут усматриваться признаки правонарушения по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ («Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке»), а также по ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции».

«Кроме того, есть возможность взыскать компенсацию морального вреда с управляющей организации за бездействие по исполнению договора управления многоквартирным домом, выразившимся в предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению ненадлежащего качества», — объяснил Надмитов. Он подчеркнул, что ограничение услуг жителям домов, регулярно платящим за услуги ЖКХ, является незаконным.

«В соответствии с подпунктом «б» пункта 122 правил (утвержденных постановлением правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 года — РБК) действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства», — добавил адвокат.

В работе сервиса МОЭК с графиком отключения горячей воды произошел сбой
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭК) днем 20 июля сообщила, что в начале июля отключала от горячей воды элитный дом в центре Москвы. Его обслуживает компания «ПИК-Комфорт». При этом в сообщении МОЭК говорилось, что компания «ООО «ПИК Комфорт» является одним из постоянных крупных должников за поставленные тепловые ресурсы». Отключение воды МОЭК же связало с задолженностью: «По этой причине «МОЭК» вынужден прибегать к крайним мерам воздействия, вплоть до введения ограничения поставки горячего водоснабжения. Так, ПАО «МОЭК» в начале июля ограничивало горячее водоснабжение в элитном доме бизнес-класса «Пресненский вал, 21», находящемся в управлении ООО «ПИК-Комфорт», — говорилось в сообщении МОЭК.

Информацию об отключении дома в «ПИК-Комфорт» назвали не соответствующей действительности. «Отключение горячего водоснабжения в многоквартирном доме по адресу Пресненский Вал, 21, было плановым, проводившимся в связи с гидравлическими испытаниями, по графику с 5 по 14 июля 2020 года. Никаких дополнительных или внеплановых отключений в этом доме не было», — говорил РБК гендиректор УК «ПИК-Комфорт» Сергей Рубцов.

В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов
Общество
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В октябре 2019 года МОЭК пригрозила отключить от горячей воды из-за задолженности 180 жилых домов. Речь шла о домах, которыми управляла компания «ЮНИ-Дом». Долг компании составлял, как говорилось в сообщении МОЭК, 900 млн руб.

Теги: новости, горячая вода, долги за ЖКХ
Материалы по теме
Собянин отложил отключение горячей воды в Москве до июля
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут с 1 июля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter