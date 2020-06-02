В работе сервиса МОЭК с графиком отключения горячей воды произошел сбой

Отключение воды в Москве обычно начинается в мае, но мэр Москвы Сергей Собянин перенес график проведения работ на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Период ограничения горячего водоснабжения Москвы начнется 1 июля, накануне сообщил Петр Бирюков. Работы должны проводиться не более десяти дней, гидравлические испытания проведут на 16 тыс. км тепловых сетей. В 2019 году выявили около 13 тыс. потенциально ненадежных участков на тепловых сетях.