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В работе сервиса МОЭК с графиком отключения горячей воды произошел сбой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В работе онлайн-сервиса Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»), с помощью которого москвичи могут уточнить сроки отключения горячей воды, произошел сбой.

При попытке зайти на интернет-страницу online-moek.ru появляется сообщение об ошибке, убедился корреспондент РБК.

В ПАО «МОЭК» РБК подтвердили факт сбоя. «МОЭК ведет работы для восстановления сайта и открыл дополнительный сервис с графиками отключения — www.moek.ru», — сказал РБК представитель компании.

Информационный сервис должен был заработать ранее сегодня, говорил заместитель мэра Петр Бирюков. Уточнить график отключений можно также на сайте mos.ru, где сервис по-прежнему работает.

Власти опубликовали график отключения горячей воды в Москве
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Отключение воды в Москве обычно начинается в мае, но мэр Москвы Сергей Собянин перенес график проведения работ на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Период ограничения горячего водоснабжения Москвы начнется 1 июля, накануне сообщил Петр Бирюков. Работы должны проводиться не более десяти дней, гидравлические испытания проведут на 16 тыс. км тепловых сетей. В 2019 году выявили около 13 тыс. потенциально ненадежных участков на тепловых сетях.

Теги: водоснабжение, Москва, новости РБК
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