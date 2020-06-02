В работе сервиса МОЭК с графиком отключения горячей воды произошел сбой
В работе онлайн-сервиса Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»), с помощью которого москвичи могут уточнить сроки отключения горячей воды, произошел сбой.
При попытке зайти на интернет-страницу online-moek.ru появляется сообщение об ошибке, убедился корреспондент РБК.
В ПАО «МОЭК» РБК подтвердили факт сбоя. «МОЭК ведет работы для восстановления сайта и открыл дополнительный сервис с графиками отключения — www.moek.ru», — сказал РБК представитель компании.
Информационный сервис должен был заработать ранее сегодня, говорил заместитель мэра Петр Бирюков. Уточнить график отключений можно также на сайте mos.ru, где сервис по-прежнему работает.