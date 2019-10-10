В Москве пригрозили отключить от горячей воды 180 жилых домов

Управляющая компания задолжала более 900 млн руб.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

ПАО «МОЭК» предупредило компанию «ЮНИ-ДОМ» об ограничении горячего водоснабжения в многоквартирных домах, которыми она управляет.

Компания управляет 340 жилыми зданиями в Восточном административном округе Москвы. «Уведомление о возможном введении ограничения горячего водоснабжения затрагивает 180 домов. Первые действия ресурсоснабжающей организацией могут предприниматься не ранее чем через 20 дней после направления уведомления в УК — в случае, если компания-должник не предпримет шагов по погашению задолженности. В данном случае уведомление было направлено 9 октября 2019 года», — сообщили РБК в пресс-службе МОЭК.

Уведомление было направлено в связи с тем, что «ЮНИ-ДОМ» является должником за поставки тепловой энергии. Ее долг составляет более 900 млн руб., говорится в сообщении МОЭК, поступившем в распоряжение РБК.

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