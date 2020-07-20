На Украине заявили об отсутствии надобности комментировать слова Кадырова

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Обращение главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому не требует официальной реакции. Об этом заявили в администрации украинского лидера, передает «Интерфакс-Украина».

По словам пресс-службы администрации, каждый в современном мире имеет право делать любые заявления, однако это не повод искать в них скрытые смыслы. «Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта Федерации соседней страны чрезвычайное значение», — говорится в комментарии.

В администрации уточнили, что в заявлении Кадырова есть прямая отсылка к определенному роду межгосударственных отношений, а это касается только президентов Украины и России. Речь идет о части обращения, в которой глава Чечни заявил, что Зеленский нечестен не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Война в Донбассе, которой президент Украины обещал положить конец, еще продолжается, отметил Кадыров.

По словам администрации, такие темы точно не стоит комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях.

Ранее в интервью Дмитрию Гордону Владимир Зеленский объяснил свои извинения перед всем мусульманским миром. Он попросил прощения не за свои действия или шутки, а за видеоролик, использованный студией «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни.