В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой.
Комментируя предложение главы Чечни позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны, Песков согласился с утверждением, что происходящее на Украине — внутриукраинский конфликт.
«Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — пояснил пресс-секретарь главы государства.
На прошлой неделе Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева, что минские соглашения теряют свою актуальность, а потому их надо пересмотреть или заменить более современным документом. «Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — отметил он.