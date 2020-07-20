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В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

По словам пресс-секретаря президента, Москва действительно хотела бы увидеть исполнение Киевом своих обязанностей в рамках минских соглашений
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой.

Комментируя предложение главы Чечни позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны, Песков согласился с утверждением, что происходящее на Украине — внутриукраинский конфликт.

«Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

На прошлой неделе Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева, что минские соглашения теряют свою актуальность, а потому их надо пересмотреть или заменить более современным документом. «Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине», — отметил он.

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Поводом для обращения Кадырова, которое глава Чечни опубликовал 18 июля в своем Telegram, стало интервью Зеленского, в котором тот прокомментировал свои извинения перед главой Чечни за оскорбительный видеоролик в украинской юмористической программе несколько лет назад. По мнению Кадырова, Зеленский начал юлить и вилять, а потому должен подтвердить свои извинения.

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Гордыня или чужая воля?» — написал Кадыров.

Авторы: Полина Химшиашвили, Артем Филипенок
Теги: Украина, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
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