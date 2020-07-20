В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

Поводом для обращения Кадырова, которое глава Чечни опубликовал 18 июля в своем Telegram, стало интервью Зеленского, в котором тот прокомментировал свои извинения перед главой Чечни за оскорбительный видеоролик в украинской юмористической программе несколько лет назад. По мнению Кадырова, Зеленский начал юлить и вилять, а потому должен подтвердить свои извинения.

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Гордыня или чужая воля?» — написал Кадыров.