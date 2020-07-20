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Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Владимир Путин перед началом церемонии закладки боевых кораблей Военно-морского флота
Владимир Путин перед началом церемонии закладки боевых кораблей Военно-морского флота (Фото: kremlin.ru)

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что Киев считает недопустимым посещение российскими должностными лицами «территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», без согласования с Киевом.

Такие визиты на Украине расценивают как нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права».

20 июля президент России Владимир Путин приехал в Крым, чтобы поучаствовать в церемонии закладки десантных кораблей нового поколения. Корабли получили названия в честь генерал-полковника береговой службы Ивана Рогова и в честь генерал-полковника береговой службы Митрофана Москаленко.

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
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Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода &laquo;Залив&raquo; на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи


Правительство Украины не впервые выражает недовольство поездками российских чиновников в Крым. В июле прошлого года Киев также выразил протест против посещения полуострова официальной российской делегацией во главе с бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а в январе 2020 года — ноту из-за визита на полуостров Путина, который приезжал в Севастополь, чтобы понаблюдать за ходом совместных учений Черноморского и Северного флотов.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, США, ЕС и другие государства не признали результаты голосования и считают Крым украинской территорией.

Москва рассматривает Крым исключительно как часть России и возвращает Киеву направленные из-за визитов государственных деятелей на полуостров ноты.

Теги: Владимир Путин, Украина, Крым
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