Киев направил Москве ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Владимир Путин перед началом церемонии закладки боевых кораблей Военно-морского флота (Фото: kremlin.ru)

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, заявление МИД Украины опубликовано на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что Киев считает недопустимым посещение российскими должностными лицами «территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», без согласования с Киевом.

Такие визиты на Украине расценивают как нарушение суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права».

20 июля президент России Владимир Путин приехал в Крым, чтобы поучаствовать в церемонии закладки десантных кораблей нового поколения. Корабли получили названия в честь генерал-полковника береговой службы Ивана Рогова и в честь генерал-полковника береговой службы Митрофана Москаленко.