Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода «Залив» на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ в Керчи (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей ВМФ страны.

«Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны. Здесь, в Керчи, это два универсальных десантных корабля», — заявил глава государства.

Один из десантных кораблей был назван в честь генерал-полковника береговой службы Ивана Рогова, который в Великую Отечественную войну в качестве начальника Главного политического управления Рабоче-Крестьянского флота СССР занимался вопросами партийно-политической работы на флоте, укреплением дисциплины и политическим контролем над деятельностью командования.

Второй десантный корабль получил имя генерал-полковника береговой службы Митрофана Москаленко, который в 1941 году возглавлял специальную эвакуационную комиссию по эвакуации из Таллина людей и имущества из-за наступления немецких войск, а также участвовал в разработке плана завоза продовольствия в блокадный Ленинград.