В Японии число погибших от коронавируса превысило 1 тыс. человек

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Число погибших в Японии от коронавируса превысило 1 тыс. человек. Об этом сообщили местная телекомпания NHK и агентство Kyodo News. Большинство умерших были старше 60 лет. В список погибших также вошли инфицированные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess.

В субботу в Японии было зарегистрировано более 660 новых случаев заражения COVID-19, что стало самым высоким показателем за последние три месяца. На данный момент в стране инфицировано более 25 тыс. человек.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз, который должен был завершиться 4 февраля. Однако у пассажира, сошедшего на берег в Гонконге, был обнаружен коронавирус. В начале февраля японские медики провели обследования пассажиров. По результатам тестов Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. К 1 марта все пассажиры были эвакуированы.

Первые случаи заражения коронавирусом в Японии были зарегистрированы в январе. Пик пандемии пришелся на 11 апреля. Тогда за сутки было зафиксировано 720 случаев заражения COVID-19. 7 апреля правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких префектурах, а 16 апреля режим ЧС распространили на все регионы. Были закрыты детские сады и школы, а также введены ограничения на массовые мероприятия, однако граждан не обязали соблюдать режим самоизоляции. 25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене ограничений.