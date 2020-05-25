Япония отменила введенный из-за коронавируса режим ЧС во всех префектурах

Синдзо Абэ (Фото: Kim Kyung-Hoon / Getty Images)

Власти Японии отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, который объявили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Kyodo.

В соответствии с принятым решением режим ЧС был отменен в пяти японских префектурах — Токио, Сайтама, Тиба, Канагава, Хоккайдо. Ранее он был отменен в 42 префектурах из 47.

Японское правительство планирует постепенно ослаблять ограничительные меры, а также увеличить бюджет финансирования медицинской системы страны в рамках подготовки к новой вспышке болезни.

Премьер-министр Японии не исключил возможность повторного объявления режима ЧС, если темпы прироста новых случаев заражения снова повысятся.

«Очень важно думать о том, как мы можем контролировать риск заражения», — заявил Абэ, добавив, что возвращение к привычному полноценному образу жизни займет много времени.

О режиме чрезвычайной ситуации в префектурах Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и Фукуока Синдзо Абэ объявил 7 апреля. Позднее он расширил действие режима ЧС на всю территорию страны и продлил его до 31 мая.