В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере

Танкер MT Curacao Trader (Фото: lomarshipping.com)

Четверо граждан Украины находятся среди моряков танкера, захваченного пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщил «РБК-Украина» начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, в настоящее время дипломаты ведут переговоры с судовладельцем.

«Среди захваченных моряков — четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — заявил Коваленко.

18 июля портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, сообщил о захвате у берегов Нигерии в Атлантическом океане танкера MT Curacao Trader. Нападение произошло в 210 морских милях (389 км) от нигерийского штата Байелса в Гвинейском заливе.

Судно, принадлежащее компании Curacao Trader Shipping, вышло из порта столицы Того Ломе. Однако спустя время скорость его движения сократилась до трех узлов.

По предварительным данным, на борт судна проникли восемь вооруженных лиц и захватили экипаж из 15 человек. Предположительно среди задержанных есть граждане России и Украины. Специалисты по безопасности полагают, что судно могло быть захвачено при помощи крупного корабля и скоростных катеров.

Посольство России в Нигерии начало проверку данных о возможном нахождении российских граждан на борту судна, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.