Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Документы, файлы и облака: как организавать безопасную удаленную работу РБК и #CloudMTS, 16:45 В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере Общество, 16:35 СМИ сообщили о трансфере футболиста сборной Узбекистана в «Локомотив» Спорт, 16:18 СК завел дело против ударившего полицейского у посольства азербайджанца Общество, 16:14 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 15:59 В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Общество, 15:57 Капитан сборной России по баскетболу перешел в «Зенит» Спорт, 15:32 Кризисные лидеры: какие отрасли показали рост в период пандемии РБК и #CloudMTS, 15:15 В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной Общество, 15:13 «Подвешенный» билет в метро и библиотека вещей: дайджест шеринга № 13 Экономика шеринга, 15:00  СМИ узнали о смене главного тренера «Монако» Спорт, 14:57 Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 14:45 Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт Технологии и медиа, 14:40 Шойгу обсудил ситуацию в Закавказье с главой Минобороны Азербайджана Общество, 14:33
Общество ,  
0 

В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере

Танкер MT Curacao Trader
Танкер MT Curacao Trader (Фото: lomarshipping.com)

Четверо граждан Украины находятся среди моряков танкера, захваченного пиратами в Гвинейском заливе. Об этом сообщил «РБК-Украина» начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко.

По его словам, в настоящее время дипломаты ведут переговоры с судовладельцем.

«Среди захваченных моряков — четыре гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — заявил Коваленко.

18 июля портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, сообщил о захвате у берегов Нигерии в Атлантическом океане танкера MT Curacao Trader. Нападение произошло в 210 морских милях (389 км) от нигерийского штата Байелса в Гвинейском заливе.

Судно, принадлежащее компании Curacao Trader Shipping, вышло из порта столицы Того Ломе. Однако спустя время скорость его движения сократилась до трех узлов.

По предварительным данным, на борт судна проникли восемь вооруженных лиц и захватили экипаж из 15 человек. Предположительно среди задержанных есть граждане России и Украины. Специалисты по безопасности полагают, что судно могло быть захвачено при помощи крупного корабля и скоростных катеров.

Посольство России в Нигерии начало проверку данных о возможном нахождении российских граждан на борту судна, сообщили РБК в пресс-службе дипмиссии.

Теги: танкер, захват, граждане Украины, Нигерия, пираты
Материалы по теме
Специалисты по безопасности сообщили о захвате судна в Гвинейском заливе
Общество
Посольство начало проверку данных о захвате россиян в Нигерии
Общество
МИД сообщил об освобождении трех захваченных пиратами российских моряков
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter