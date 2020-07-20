В Шереметьево запустили экспресс-тестирование на COVID-19

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Международный аэропорт Шереметьево совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) запустил пилотный проект по экспресс-тестированию прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Данная услуга вводится в Шереметьево в преддверии открытия международных рейсов и позволит пассажирам получать максимально достоверные результаты теста в течение одного часа.

Так, с 20 июля пассажиры внутренних рейсов смогут пройти диагностику в здравпункте терминала В, а с 27 июля пассажиры внутренних и международных рейсов смогут сдать анализы в терминале D. Результаты выдаются на двух языках — русском и английском.

Отмечается, что экспресс-диагностика будет проводиться с применением тест-систем производства компании EMG («Эвотек-Мирай Геномикс»). Такие системы применялись 24 июня для тестирования руководителей и членов делегаций, прибывших в Россию на Парад Победы.