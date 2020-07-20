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В Шереметьево запустили экспресс-тестирование на COVID-19

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Международный аэропорт Шереметьево совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) запустил пилотный проект по экспресс-тестированию прибывающих и вылетающих пассажиров на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Данная услуга вводится в Шереметьево в преддверии открытия международных рейсов и позволит пассажирам получать максимально достоверные результаты теста в течение одного часа.

Так, с 20 июля пассажиры внутренних рейсов смогут пройти диагностику в здравпункте терминала В, а с 27 июля пассажиры внутренних и международных рейсов смогут сдать анализы в терминале D. Результаты выдаются на двух языках — русском и английском.

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Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС

Отмечается, что экспресс-диагностика будет проводиться с применением тест-систем производства компании EMG («Эвотек-Мирай Геномикс»). Такие системы применялись 24 июня для тестирования руководителей и членов делегаций, прибывших в Россию на Парад Победы.

«Организация услуги тестирования пассажиров является первым шагом к созданию аэропортов с чистыми от коронавируса зонами», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, добавив, что в дальнейшем это позволит восстановить международное авиасообщение.

Ранее московские аэропорты объявили о готовности возобновить рейсы за границу. Так, Шереметьево заявил, что готов вновь обслуживать международные рейсы с 15 июля, Внуково был готов еще 1 июня. Аэропорт Домодедово также направил в Росавиацию соответствующее уведомление.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила 15 июля, что правительство России в ближайшее время получит отчет от авиавластей по переговорам с другими странами о возобновлении международных перелетов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: Шереметьево, тестирование, коронавирус
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