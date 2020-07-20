В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск

Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время посещать Хабаровск, где с 11 июля проходят акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми. Пока в ближайшее время такая поездка не запланирована», — ответил он на вопрос журналистов, есть ли у главы государства желание посетить город.

Песков подчеркнул, что с людьми должны разговаривать любые политики, в том числе должен быть постоянный диалог региональных властей.

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