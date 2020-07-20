Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 71,96 (+0,25) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 82,39 (+0,71) Инвестиции, 13:09
Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 13:33 Умер режиссер Александр Боголюбов Общество, 13:25 Экс-игрок «Спартака» организовал сбор средств для армии Армении Спорт, 13:23 Минюст выплатил за год ₽1,1 млрд по решениям ЕСПЧ Общество, 13:20 «Художественный» откроется в конце года как центр фестивального кино Стиль, 13:17 Украинский журнал сообщил о «тайной разработке» России в Черном море Политика, 13:16 Задержаны подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» Общество, 13:07 Песков исключил вакцинацию Путина до сертификации препарата Политика, 13:06 РБК Pro: пандемия перечеркнула робкое восстановление строительства Pro, 13:04 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 12:55 В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе Политика, 12:53 Видео дня: тизер сериала «Псих» Бондарчука с Константином Богомоловым Стиль, 12:53 В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов посетить Хабаровск Политика, 12:48 Минздрав ответил на сообщение о вакцинировании российской элиты от COVID Общество, 12:45
Политика ,  
0 

Украинский журнал сообщил о «тайной разработке» России в Черном море

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия «тайно» разрабатывает новую угрозу в Черном море — систему освещения надводной и воздушной обстановки и радиомониторинга. Об этом говорится в исследовании при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, опубликованном в журнале «Черноморская безопасность».

Как пишет издание, система развертывается, в том числе, на захваченных нефтяных платформах НАК «Нафтогаз Украины», которые были переданы «Черноморнефтегазу», а также на объектах газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Гайдук утверждает, что Россия создает подводный плацдарм для «тотального контроля» над Черным морем. В качестве подтверждения своих слов экс-командующий ВМС Украины привел «противолодочный рубеж» в Сочи, состоящий из сети гидроакустических станций «Амга-М».

Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
Политика
Алексей Неижпапа

В начале июля командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к полномасштабным боевым столкновениям с Россией. Неижпапа допустил, что Москва может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы открыть Северо-Крымский канал и пустить воду в Крым.

Командующий боевым флотом пояснил, что армия готова к такому сценарию, и напомнил, что новая ракета «Нептун» способна дотянуться с материковой Украины до Севастополя. При этом Неижпапа отметил, что в случае конфликта неизбежны значительные потери, в том числе и среди гражданского населения.

В Кремле заявления украинского военачальника назвали «искусственным нагнетанием антироссийской истерии». В Совфеде отметили, что Россия не собирается ни на кого нападать, а слова Неижпапы только ухудшают и без того непростые отношения двух стран.

Читайте на РБК Pro
Лиза Боделл — РБК Pro: «Уничтожайте «зомби-совещания» везде, где найдете» Не кроши батончик: чем опасен конфликт между владельцем и гендиректором Основатель Foursquare — РБК Pro: «Мы выберемся из болота соцсетей» Урок на стадионе: как Цукерберг помог сыну коммуниста заработать $2 млрд
Теги: Украина, Россия, Черное море, оружие
Материалы по теме
Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией
Политика
Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter