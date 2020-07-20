Украинский журнал сообщил о «тайной разработке» России в Черном море

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Россия «тайно» разрабатывает новую угрозу в Черном море — систему освещения надводной и воздушной обстановки и радиомониторинга. Об этом говорится в исследовании при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, опубликованном в журнале «Черноморская безопасность».

Как пишет издание, система развертывается, в том числе, на захваченных нефтяных платформах НАК «Нафтогаз Украины», которые были переданы «Черноморнефтегазу», а также на объектах газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Гайдук утверждает, что Россия создает подводный плацдарм для «тотального контроля» над Черным морем. В качестве подтверждения своих слов экс-командующий ВМС Украины привел «противолодочный рубеж» в Сочи, состоящий из сети гидроакустических станций «Амга-М».

В начале июля командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к полномасштабным боевым столкновениям с Россией. Неижпапа допустил, что Москва может вторгнуться в Херсонскую область, чтобы открыть Северо-Крымский канал и пустить воду в Крым.