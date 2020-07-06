Главком ВМС Украины сообщил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией. Об этом заявил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская».

По словам главкома ВМС, Украина ожидает от России попытки вторжения в Херсонскую область, чтобы пустить воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю», — сказал Неижпала.

При этом командование флота осознает, что полномасштабная военная конфронтация двух стран приведет к большим потерям.

«Возможно, будет много потерь — и наших бойцов, и даже гражданского населения», — пояснил контр-адмирал.