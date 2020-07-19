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Врачи сообщили о состоянии экс-директора «Ростсельмаша» после нападения

Юрий Песков
Юрий Песков (Фото: Дмитрий Рожков / Wikipedia)

Экс-директор «Ростсельмаша» Юрий Песков, пострадавший в результате нападения на его дом, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную городскую больницу города Азова Ростовской области.

По словам представителя больницы, у Пескова диагностирована черепно-мозговая травма. «Состояние удовлетворительное», — сказал собеседник агентства.

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В ночь на 19 июля неизвестные напали на дом бывшего директора завода «Ростсельмаш». Дома были сам 83-летний Песков и его сестра, она погибла. Информацию о нападении подтвердил учредитель «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 80-летней женщины при нападении на дом в Азовском районе по статьям «Убийство» и «Разбой».

Теги: Ростсельмаш, нападение
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