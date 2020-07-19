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Политика ,  
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Саакашвили заявил о риске «потерять» Украину

Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» выразил глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили.

«Готовится большой реванш тех сил, которые «Слуга (народа. — ред. РБК)» подвинула из центральной власти в прошлом году», — сказал Саакашвили.

«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», — сказал политик.

Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии на Украине из-за Саакашвили
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Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. В Грузии его обвиняют в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов, против него открыто несколько уголовных дел.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ страны. Этот орган входит в Национальный совет при президенте и занимается реформами и взаимодействием между органами госвласти.

После назначения Саакашвили Грузия отозвала своего посла на Украине для консультаций.

Как заявил тогда министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, Тбилиси не рассматривает возможности разрыва дипломатических отношений с Киевом, однако у Грузии вызывает вопросы назначение на государственный пост лица, которое преследуется по закону.

Отзыв посла Грузии Зеленский назвал ошибкой, отметив, что у Украины «с грузинским народом прекрасные отношения».

«Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину», — говорил тогда он.

Теги: Украина, Михаил Саакашвили
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