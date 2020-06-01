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СМИ сообщили о нападении грабителей на замдиректора филиала «Ростелекома»

Преступники пришли в квартиру 54-летнего Андрея Левакова под видом сотрудников Следственного комитета, связали его и горничную, после чего совершили ограбление, сообщают СМИ

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих неизвестных, подозреваемых в совершении разбойного нападения на квартиру, расположенную на севере Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В главке сообщили, что в полицию обратился мужчина, который рассказал, что 1 июня около 17:00 к нему в квартиру дома на Часовой улице вошли трое неизвестных. «Угрожая расправой, [они] открыто похитили денежные средства и ключи от автомобиля, после чего скрылись на черной иномарке», — говорится в сообщении.

В Подмосковье задержали устроивших разбойное нападение полицейских
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Фото: Александр Щербак / ТАСС

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Устанавливается сумма ущерба. Личность заявителя в полиции раскрывать не стали.

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что налет был совершен на квартиру заместителя директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова.

В Москве грабители совершили налет на квартиру в присутствии жильцов
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Телеканал РЕН ТВ без указания источника информации сообщил, что грабители пришли в квартиру 54-летнего Левакова под видом сотрудников Следственного комитета. «Преступники в форме пришли в дом на Часовой улице якобы для проведения следственных действий. Они связали хозяина квартиры и его горничную, после чего похитили крупную сумму», — отмечает телеканал.

По его данным, злоумышленники скрылись с места преступления на черном Cadillac. Сразу после ограбления в Москве был введен план «Перехват», уточнил телеканал.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростелекома».

Авторы: Алена Прохоренко, Михаил Юшков
Теги: разбойное нападение, Москва, «Ростелеком»
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