СМИ сообщили о нападении грабителей на замдиректора филиала «Ростелекома»

Преступники пришли в квартиру 54-летнего Андрея Левакова под видом сотрудников Следственного комитета, связали его и горничную, после чего совершили ограбление, сообщают СМИ

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих неизвестных, подозреваемых в совершении разбойного нападения на квартиру, расположенную на севере Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В главке сообщили, что в полицию обратился мужчина, который рассказал, что 1 июня около 17:00 к нему в квартиру дома на Часовой улице вошли трое неизвестных. «Угрожая расправой, [они] открыто похитили денежные средства и ключи от автомобиля, после чего скрылись на черной иномарке», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на задержание подозреваемых. Устанавливается сумма ущерба. Личность заявителя в полиции раскрывать не стали.

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что налет был совершен на квартиру заместителя директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова.