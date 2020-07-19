СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде

В центре Багдада рядом с американским посольством в «зеленой зоне» разорвались две ракеты. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria.

Источники телеканала в иракских силах безопасности, заявили, что была еще и третья ракета вблизи посольства, но она разорвалась в другом квартале «зеленой зоны». Он добавил, что пока не установлено место запуска ракет. О возможных жертвах атаки по центру иракской столицы или нанесенном материальном ущербе не сообщается.

Ранее, 19 июля, в Багдад прилетел министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

6 июля телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в Службе безопасности Ирака сообщил, что в окрестностях багдадского аэропорта упала ракета, выпущенная из системы залпового огня. Позже Службы безопасности Ирака опровергла информацию о ракетном обстреле аэропорта