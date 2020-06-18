СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде

Четыре ракеты упали в иракской столице Багдаде недалеко от посольства США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

На территории «зеленой зоны» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, были слышны взрывы, говорится в сообщении. По данным телеканала, из-за падения ракет в американском посольстве сработали сирены. Источники телеканала сообщили, что над «зеленой зоной» летают вертолеты.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

