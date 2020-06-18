Политика , 18 июн, 04:56
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СМИ сообщили о падении ракет рядом с посольством США в Багдаде
Четыре ракеты упали в иракской столице Багдаде недалеко от посольства США. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
На территории «зеленой зоны» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, были слышны взрывы, говорится в сообщении. По данным телеканала, из-за падения ракет в американском посольстве сработали сирены. Источники телеканала сообщили, что над «зеленой зоной» летают вертолеты.
О пострадавших и разрушениях информации нет.
Неделю назад, 11 июня, Al Arabiya и агентство Reuters также сообщали о падении ракеты неподалеку от посольства США. В сообщении Al Arabiya говорилось, что очевидцы услышали мощный взрыв, за которым последовал звук сирены. Данных о пострадавших и разрушениях не было.