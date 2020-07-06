В Ираке опровергли информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада

Информация о ракетном обстреле аэропорта Багдада не соответствует действительности. Об этом говорится в официальном аккаунте Службы безопасности Ирака.

«Несколько СМИ сообщили о падении ракеты возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту информацию», — говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что оперативное командование не сообщало о ракетных пусках до 00:50 по местному времени (совпадает с московским) и призвали СМИ ориентироваться только на официальную информацию.

Ранее 6 июля телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в службе безопасности Ирака сообщил, что в окрестностях багдадского аэропорта упала ракета, выпущенная из системы залпового огня.