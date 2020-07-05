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Политика ,  
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СМИ сообщили о падении ракет возле посольства США в Багдаде

Посольство США в Багдаде в ночь на воскресенье 5 июля подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Arabia.

По данным издания, часть ракет была перехвачена при помощи ЗРК Patriot. Несколько снарядов упали в окрестностях «зеленой зоны». Данных о разрушениях не поступало.

18 июня недалеко от посольства США в Багдаде упали четыре ракеты. Как тогда сообщал телеканал Al Arabia, из-за падения ракет в американском посольстве сработали сирены, а над «зеленой зоной» летали вертолеты.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Теги: США, Багдад, посольство, ракетный обстрел, ЗРК Patriot
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