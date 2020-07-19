СМИ узнали об отказе TikTok от переноса штаб-квартиры в Лондон

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, прекратила переговоры о переносе глобальной штаб-квартиры в Лондон, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, китайская компания планировала разместить в Лондоне около 3 тыс. своих сотрудников. Сейчас переговоры о переносе приостановлены из-за «более широкого геополитического контекста», сообщил источник газеты.

По информации источника, компания допускает возобновление планов по созданию штаб-квартиры в Великобритании в случае улучшения отношений между Китаем и западными странами.

В начале июля государственный секретарь США Майкл Помпео допустил блокировку TikTok на территории страны. По его словам, гражданам США следует с осторожностью использовать приложение, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».