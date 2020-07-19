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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали об отказе TikTok от переноса штаб-квартиры в Лондон

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, прекратила переговоры о переносе глобальной штаб-квартиры в Лондон, пишет The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, китайская компания планировала разместить в Лондоне около 3 тыс. своих сотрудников. Сейчас переговоры о переносе приостановлены из-за «более широкого геополитического контекста», сообщил источник газеты.

По информации источника, компания допускает возобновление планов по созданию штаб-квартиры в Великобритании в случае улучшения отношений между Китаем и западными странами.

FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Политика
Фото: Frank May / DPA / ТАСС

В начале июля государственный секретарь США Майкл Помпео допустил блокировку TikTok на территории страны. По его словам, гражданам США следует с осторожностью использовать приложение, «чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов».

В четверг, 16 июля, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что решение в отношении TikTok могут быть принять в ближайшие недели. Также власти рассматривают ограничения против китайского мессенджера WeChat, указал он. По словам Медоуза , эти приложения могут подорвать нацбезопасность США при помощи сбора данных о гражданах «иностранным противником».

В США допустили принятие мер в отношении TikTok в ближайшую неделю
Общество
Фото: Cover Images / Zuma / ТАСС

17 июля Financial Times узнала, что США рассматривают вариант внесения TikTok в черный список Министерства торговли (Entity List). В таком случае такие компании, как Apple, не смогут предоставлять пользователям возможность устанавливать его на своих платформах.

Теги: TikTok, Лондон, Пекин
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FT узнала о планах властей США внести TikTok в черный список
Политика
В США допустили принятие мер в отношении TikTok в ближайшую неделю
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