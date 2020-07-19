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Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии КНДР на заседании комитета

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На встрече обсуждались темы назначений и увольнений в рядах командного состава армии, а также организационные вопросы, говорится в сообщении.

«После этого состоялась закрытая часть заседания, посвященная проверке боеготовности армейских подразделений в связи с напряженной ситуацией на Корейском полуострове и наличием потенциальной военной угрозы», — передает агентство. В этой части заседания были затронуты вопросы укрепления сил сдерживания, уточняет ЦТАК.

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Теги: КНДР, Ким Чен Ын
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