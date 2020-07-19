Глава Пентагона указал на задачу укрепления НАТО для сдерживания России

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что для сдерживания противников, в том числе России, следует наращивать расходы НАТО. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

Сейчас идет «эпоха соперничества великих держав», а главными стратегическими конкурентами США являются Китай и Россия, сказал Эспер.

При этом, по словам министра, Китай представляет более значительную проблему, поскольку у страны есть «население и экономика, чтобы вытеснить США». Россия выступает «чуть менее сложным вызовом», однако является «мировым нарушителем спокойствия», заявил Эспер.

«Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров», — сказал министр. Он напомнил, что США добиваются, чтобы союзники и партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% ВВП.