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Политика ,  
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Глава Пентагона указал на задачу укрепления НАТО для сдерживания России

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что для сдерживания противников, в том числе России, следует наращивать расходы НАТО. Его слова приводит пресс-служба Пентагона.

Сейчас идет «эпоха соперничества великих держав», а главными стратегическими конкурентами США являются Китай и Россия, сказал Эспер.

При этом, по словам министра, Китай представляет более значительную проблему, поскольку у страны есть «население и экономика, чтобы вытеснить США». Россия выступает «чуть менее сложным вызовом», однако является «мировым нарушителем спокойствия», заявил Эспер.

«Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров», — сказал министр. Он напомнил, что США добиваются, чтобы союзники и партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% ВВП.

Глава Пентагона заявил об успехах в «сдерживании» России и Китая
Политика
Марк Эспер

Ранее,8 июля, Эспер заявил, что за минувший год США смогла «сдержать агрессию» со стороны России и Китая. Кроме того, страна противостоялв «агрессивной деятельности, совершаемой государствами-изгоями, такими как Северная Корея и Иран», отметил он.

О том, что США должны следить за потенциальными противниками — Китаем и Россией — в январе текущего года говорил генерал ВВС США, замглавы объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен. По его словам, Китай «движется с невероятной скоростью» и поэтому американские вооруженные силы также должны развиваться активнее.

Теги: США, Китай, Россия
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