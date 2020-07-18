В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

Фото: civ_soc / Twitter

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом РБК сообщила активистка Анна Щетникова.

По словам активистки, 15 задержанных доставили в Тверское ОВД. «Говорят, что мы нарушили ч. 5 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга)», — отметила она.

По словам Щетниковой, задержания проходили «довольно жестко». Она рассказала, что, когда одна девушка только развернула плакат, полиция задержала ее и всех активистов, которые стояли рядом.

«Пришла к Госдуме постоять с плакатом, правда, не успела. Сотрудники не представились, грубо схватили всех, как только первая девушка встала с плакатом, всю пикетную очередь», — заявила РБК активистка Полина Симоненко

Адвокат Мансур Гильманов сообщил РБК, что едет к задержанным в Тверское ОВД.