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В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

Фото: civ_soc / Twitter
Фото: civ_soc / Twitter

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом РБК сообщила активистка Анна Щетникова.

По словам активистки, 15 задержанных доставили в Тверское ОВД. «Говорят, что мы нарушили ч. 5 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга)», — отметила она.

По словам Щетниковой, задержания проходили «довольно жестко». Она рассказала, что, когда одна девушка только развернула плакат, полиция задержала ее и всех активистов, которые стояли рядом.

«Пришла к Госдуме постоять с плакатом, правда, не успела. Сотрудники не представились, грубо схватили всех, как только первая девушка встала с плакатом, всю пикетную очередь», — заявила РБК активистка Полина Симоненко

Адвокат Мансур Гильманов сообщил РБК, что едет к задержанным в Тверское ОВД.

Задержания участников одиночных пикетов начались также в Санкт-Петербурге. По данным Avtozak Live, там задержали десять человек. О задержаниях сообщает и «ОВД-Инфо».

Эксперты оценили последствия «поправок Мизулиной» в Семейный кодекс
Общество
Елена Мизулина

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК заявили, что не располагают информацией о случившемся, в петербургском главке ведомства не смогли предоставить оперативный комментарий.

Ранее в июле Мизулина с другими сенаторами подготовила законопроект об изменениях в Семейный кодекс. Документ в числе прочего закрепляет основные понятия кодекса. В частности, родителями предлагается считать только кровных отца и мать. Также налагается запрет на заключение однополых браков (в том числе при смене пола) и усыновление детей такими парами.

По словам замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, эти поправки в Семейный кодекс противоречат Конституции России. Пушкина отметила, что речь идет о 19-й статье Основного закона, «которая гарантирует равные права и свободы гражданам независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения».

Теги: пикеты, задержания, новости
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