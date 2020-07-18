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Бизнес ,  
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В Gett предупредили о жесткой конкуренции с DiDi

Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Выход на российский рынок китайского агрегатора такси DiDi в среднесрочной перспективе обострит конкуренцию в массовых сегментах. Об этом сообщил РБК генеральный директор агрегатора Gett в России Анатолий Сморгонский.

«Китайские компании известны своей агрессивной ценовой политикой не только в области такси, но и в других отраслях, например телеком-оборудования, поэтому мы будем с интересом следить за запуском DiDi в России и в мире. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе выход китайского агрегатора обострит конкуренцию в массовых сегментах», — сказал Сморгонский.

Он добавил, что Gett является «агрегатором агрегаторов» и сфокусирован на b2b-перевозках, а также на классах повышенной комфортности. Поэтому в компании рассматривают выход на рынок DiDi как потенциальную возможность расширить список партнеров в перевозках эконом-класса.

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Фото: Jorge Villegas / Xinhua / ZUMA / ТАСС

В то же время депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Горелкин написал в Telegram, что из-за прихода DiDi в Россию в стране необходимо срочно продумать протекционистские меры.

«Очевидно, что в России DiDi будет жесточайше демпинговать — выжигать поляну от конкурентов. Ресурсов у китайских бизнесменов для этого достаточно», — отметил Горелкин. Он добавил, что у этого агрегатора в Китае больше 400 млн клиентов, поэтому финансовая база позволяет снижать цены «ниже любого вменяемого порога».

По мнению депутата, это позволит DiDi «откусить» очень большой кусок рынка, несмотря на наличие такого конкурента как «Яндекс.Такси». При этом компания, являющаяся иностранной, получит персональные данные десятков миллионов российских граждан, добавил он. «Подобного еще не было в России, и перспектива очень настораживает. Это гораздо серьезнее, чем зарубежные социальные сети или мессенджеры», — объяснил депутат.

В то же время Горелкин отметил, что таксисты в России часто работают по 12–18 часов в сутки. «Думаю, если вторжение DiDi удастся, им придется перейти на 24-часовой рабочий день. С соответствующими последствиями для качества услуг и безопасности», — заключил он.

Ранее источники РБК на рынке такси сообщили, что китайский агрегатор DiDi начнет работу на российском рынке с Казани уже в ближайшие недели. Также DiDi рассматривает возможность запуска в сентябре—декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, добавил источник.

Теги: GetTaxi, такси
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