В Gett предупредили о жесткой конкуренции с DiDi

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Выход на российский рынок китайского агрегатора такси DiDi в среднесрочной перспективе обострит конкуренцию в массовых сегментах. Об этом сообщил РБК генеральный директор агрегатора Gett в России Анатолий Сморгонский.

«Китайские компании известны своей агрессивной ценовой политикой не только в области такси, но и в других отраслях, например телеком-оборудования, поэтому мы будем с интересом следить за запуском DiDi в России и в мире. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе выход китайского агрегатора обострит конкуренцию в массовых сегментах», — сказал Сморгонский.

Он добавил, что Gett является «агрегатором агрегаторов» и сфокусирован на b2b-перевозках, а также на классах повышенной комфортности. Поэтому в компании рассматривают выход на рынок DiDi как потенциальную возможность расширить список партнеров в перевозках эконом-класса.

В то же время депутат Госдумы, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Горелкин написал в Telegram, что из-за прихода DiDi в Россию в стране необходимо срочно продумать протекционистские меры.