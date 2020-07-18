В Москве выявили 578 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявлено 578 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в столице — 578 новых случая, а всего в России за последние сутки выявлено 6 234 новых заражений. «Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода», — сказано в сообщении. За сутки в стране выздоровели 7 490 пациента.

Всего в стране выявлено 765 437 заболевших.

Московский оперштаб сообщил, что весь июль количество новых случаев держится на низком уровне. «Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет -1,5%», — сказано в сообщении ведомства из официального Telegram-канала. Среди новых случаев заболеваний большинство пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (52,9%).