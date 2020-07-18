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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 578 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявлено 578 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в столице — 578 новых случая, а всего в России за последние сутки выявлено 6 234 новых заражений. «Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода», — сказано в сообщении. За сутки в стране выздоровели 7 490 пациента.

Всего в стране выявлено 765 437 заболевших.

Московский оперштаб сообщил, что весь июль количество новых случаев держится на низком уровне. «Весь последний месяц количество новых заболевших уменьшается в среднем на 15% каждую неделю. Среднесуточный темп прироста за месяц составляет -1,5%», — сказано в сообщении ведомства из официального Telegram-канала. Среди новых случаев заболеваний большинство пациентов в возрасте от 18 до 45 лет (52,9%).

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Ранее заместитель Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за весь период пандемии от COVID-19 в Москве вылечились 170 180 пациентов.

18 июля ВОЗ сообщила, что число заразившихся COVID-19 в мире выросло за день на 237,7 тыс. человек — это рекордный прирост новых случаев заболевания. Предыдущий максимум был зафиксирован 12 июля. В тот день за сутки выявили 230,3 тыс. заболевших коронавирусом.

 

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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