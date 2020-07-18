В России появится День работника транспорта

В России появится новый профессиональный праздник — День работника транспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрепить его в календаре, сообщается на сайте правительства.

Минтранс в течение трех месяцев должен закрепить принятое решение нормативным актом.

День работника транспорта предлагается отмечать 29 ноября. В этот день в 1809 году император Российской империи Александр I учредил первый в стране единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.

Ранее член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. По ее мнению, у многих россиян 12 июня ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не рассматривают вариант переноса этого праздника.

