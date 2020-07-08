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Песков сообщил об отсутствии дискуссии в Кремле о переносе Дня России

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Российские власти пока не рассматривают вариант переноса выходного дня в честь празднования Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Каких-либо обсуждений на этот счет в Кремле не ведется», — заявил пресс-Песков, отметив, что это «новое предложение».

Предложение перенести дату празднования Дня России на 1 июля сделала член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Инициативу она изложила в обращении, которое направила президенту страны Владимиру Путину. По ее словам, у многих граждан 12 июня ассоциируется с распадом СССР, а не с днем независимости России.

По ее мнению, перенести этот праздник стоит на 1 июля, когда завершилось голосование по поправкам в Конституцию России.

Голосование по изменению Конституции проходило с 25 июня до 1 июля. По его результатам за поправки в Основной закон выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. Изменения в Конституцию вступили в силу 4 июля.

Как голосовали по поправкам в Конституцию
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Отменить
Против
> 90%
> 70%
> 50%
> 50%
> 70%
За
> 90%

Теги: поправки, новости, Дмитрий Песков
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