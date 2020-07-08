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Поправки в Конституцию ,  
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Член Общественной палаты предложила Путину сделать 1 июля Днем России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Празднование Дня России следует перенести с 12 июня на 1 июля, с такой инициативой выступила член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Свое обращение она направила президенту страны Владимиру Путину, передает RT.

Волынец указала на то, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны. Поэтому, по ее мнению, дату праздника стоит изменить.

При этом член Общественной палаты отметила, что большинство граждан проголосовали за внесение поправок к Конституции, голосование по этому вопросу закончилось 1 июля. Поэтому она попросила Путина поручить правительству России «провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России».

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По мнению Волынец, 1 июля нужно объявить государственным праздником и выходным днем.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны продолжалось с 25 июня по 1 июля. По результатам голосования за изменения в Основном законе выступили 77,92% граждан, против — 21,27%. В соответствии с указом Путина, обновленная Конституция вступила в силу 4 июля.

12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, в 1992 году дата принятия этой декларации получила статус праздничного нерабочего дня. Спустя два года этот день объявили государственным праздником. Официально название «День России» было закреплено за этим днем в Трудовом кодексе в 2002 году.

Теги: День России
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