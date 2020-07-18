Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен, передает «РИА Новости».

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки», — сообщил Хошен. Он отметил, что Израиль сейчас закупает такие инъекции в большом объеме, в стране обсуждается возможность сделать вакцинацию от гриппа обязательной.

Врач добавил, что осенью положение может усложниться, так как симптомы сезонных респираторных заболеваний трудно отличимы от симптомов коронавирусной инфекции. Из-за этого больницаv сложно будет разделять пациентов на первом этапе госпитализации, пока не придут необходимые анализы.

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая волна коронавирусной инфекции может совпасть по времени с сезонным гриппом. Это заставляет российское здравоохранение торопиться с вакцинацией от этой болезни.