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Пандемия коронавируса ,  
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Израильский врач рекомендовал привиться от гриппа осенью

Осенью гражданам следует обязательно сделать прививку от гриппа, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения, которая ожидается в связи с совпадением сезонной вспышки ОРВИ и второй волны эпидемии COVID-19. Об этом заявил заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен, передает «РИА Новости».

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом, — это прививки», — сообщил Хошен. Он отметил, что Израиль сейчас закупает такие инъекции в большом объеме, в стране обсуждается возможность сделать вакцинацию от гриппа обязательной.

Врач добавил, что осенью положение может усложниться, так как симптомы сезонных респираторных заболеваний трудно отличимы от симптомов коронавирусной инфекции. Из-за этого больницаv сложно будет разделять пациентов на первом этапе госпитализации, пока не придут необходимые анализы.

Мурашко сообщил о «большой поставке» вакцины от гриппа в регионы
Общество
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В мае глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вторая волна коронавирусной инфекции может совпасть по времени с сезонным гриппом. Это заставляет российское здравоохранение торопиться с вакцинацией от этой болезни.

Позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививочная кампания от гриппа может начаться уже в августе. Производство препаратов для этого уже идет. В июле Мурашко назвал прививку от гриппа ключевым фактором для снижения риска осложнений от COVID-19. В связи с этим власти планируют поставить в регионы большую партию вакцины.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, грипп, прививка
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