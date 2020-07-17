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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о «большой поставке» вакцины от гриппа в регионы

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Вакцинация от сезонного гриппа — ключевой фактор для снижения рисков осложнений коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «РИА Новости». По его словам, Минздравом в этом году запланирована «большая поставка вакцины от гриппа во все регионы» и заказ на ее производство уже размещен.

Он назвал важным недопущение того, чтобы подъем заболеваемости гриппом и продолжение циркуляции COVID-19 «попали в синергию». По словам Мурашко, к такому выводу пришли во многих странах. «Мы абсолютно поддерживаем это направление», — добавил министр.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В начале июня Мурашко заявил о планах провести вакцинацию от гриппа среди населения России в августе. Министр утверждал, что правительство выпустило нормативные документы, необходимые для заключения всех договоров. Как отмечал Мурашко, во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что вторая волна COVID-19 в России может совпасть с периодом усиления острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Она также призывала поторопиться с вакцинацией против гриппа.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, вакцина от гриппа, коронавирус, регионы России
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