Пандемия коронавируса , 31 мая, 20:11
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Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа
В России из-за коронавируса придется поторопиться с вакцинацией против гриппа, так как вторая волна COVID-19 может прийтись на период подъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
«То есть здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период. Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа», — отметила она.
Попова заявила, что помимо этого нужно производить большее количество вакцин от гриппа и стараться прививать россиян как можно раньше.
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