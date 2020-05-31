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Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В России из-за коронавируса придется поторопиться с вакцинацией против гриппа, так как вторая волна COVID-19 может прийтись на период подъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«То есть здесь вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период. Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа», — отметила она.

Попова заявила, что помимо этого нужно производить большее количество вакцин от гриппа и стараться прививать россиян как можно раньше.

Материал дополняется.

Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус, грипп, вакцинация
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