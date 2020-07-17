Против Украины начали расследование по делу MH17 из-за незакрытого неба

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Международная некоммерческая организация «Фонд безопасности полетов» начала расследование против Украины по делу о крушения малазийского Boeing в в Донбассе в 2014 году, чтобы выяснить, почему Украина не закрыла небо в зоне конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД Нидерландов.

«В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации», — сообщил агентству представитель нидерландского министерства.

При этом данное расследование ведется отдельно от уголовного процесса по MH17, уточнила агентству пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, подтвердив, что его поручили «Фонду безопасности полетов».

В июне нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебном слушании говорил, что власти Нидерландов изучат обстоятельства, из-за которых Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на юго-востоке Украины, сообщает «РИА Новости».