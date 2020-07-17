Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей коронавирусом
Вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон Волошко назвал провокацией сообщения о том, что региональные власти разослали СМИ инструкцию по «запугиванию» жителей коронавирусом.
«Это ложь и провокация», — заявил он в разговоре с РБК.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что власти Приморского края разослали местным СМИ «техническое задание» по освещению акций в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. В данной инструкции власти якобы потребовали от журналистов «тиражировать угрозу заражения» COVID-19 на митингах.
В Кремле назвали недопустимыми инструкции для СМИ по «запугиванию» жителей коронавирусом, однако усомнились в достоверности этой информации.