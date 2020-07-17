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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Приморья ответили на сообщения о запугивании жителей коронавирусом

Антон Волошко
Антон Волошко (Фото: primorsky.ru)

Вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Приморского края Антон Волошко назвал провокацией сообщения о том, что региональные власти разослали СМИ инструкцию по «запугиванию» жителей коронавирусом.

«Это ложь и провокация», — заявил он в разговоре с РБК.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что власти Приморского края разослали местным СМИ «техническое задание» по освещению акций в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств. В данной инструкции власти якобы потребовали от журналистов «тиражировать угрозу заражения» COVID-19 на митингах.

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Фото: ldpr27 / VK

В Кремле назвали недопустимыми инструкции для СМИ по «запугиванию» жителей коронавирусом, однако усомнились в достоверности этой информации.

После ареста Фургала в регионе начались несанкционированные митинги и шествия. По данным пресс-секретаря губернатора, в одной из акций, которая прошла 11 июля, «в разное время» участвовали около 20 тыс. человек. Адвокат Фургала Борис Кожемякин говорил, что губернатор не одобряет несанкционированные массовые выступления и не имеет отношения к их организации.
 

Теги: Приморье, коронавирус, новости
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