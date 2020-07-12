В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Массовые скопления людей, в том числе протестные акции, способствуют быстрому распространению коронавируса. Об этом сказал главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он отметил, что благодаря принятым мерам в России удалось «обратить развитие эпидемии вспять», однако риск распространения коронавирусной инфекции еще сохраняется. «Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости», — добавил Чуланов.

Возникновение второй волны эпидемии будет зависеть от трех факторов: наличия источника инфекции и восприимчивого организма, а также условий для передачи инфекции, указал инфекционист. При этом продолжение соблюдения мер, таких как ношение масок, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, позволит предотвратить вторую волну COVID-19.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — сказал Чуланов.