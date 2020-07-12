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Дело губернатора Фургала ,  
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В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Массовые скопления людей, в том числе протестные акции, способствуют быстрому распространению коронавируса. Об этом сказал главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, его слова приводятся на сайте ведомства.

Он отметил, что благодаря принятым мерам в России удалось «обратить развитие эпидемии вспять», однако риск распространения коронавирусной инфекции еще сохраняется. «Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости», — добавил Чуланов.

Возникновение второй волны эпидемии будет зависеть от трех факторов: наличия источника инфекции и восприимчивого организма, а также условий для передачи инфекции, указал инфекционист. При этом продолжение соблюдения мер, таких как ношение масок, мытье рук, соблюдение социальной дистанции, изоляция заболевших, позволит предотвратить вторую волну COVID-19.

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — сказал Чуланов.

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Заявление главного инфекциониста Минздрава прозвучало на фоне акций, которые два дня подряд проходили в Хабаровском крае. Их участники выходили на улицы в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного за организацию убийств. На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.

По данным оперативного штаба на 12 июля, в России за сутки коронавирусом заразились 6 615 человек, общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 727 162. Всего выздоровел 501 061 пациент, умерли 11 335.

Теги: коронавирус, Минздрав
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