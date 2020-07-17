В Европе предупредили об опасности полетов над Ираном

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Из-за проблем с обеспечением безопасности в Иране полеты над его территорией могут быть опасны. Об этом говорится в опубликованном Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) предупреждении.

«Из-за опасной ситуации с безопасностью и плохой координации между гражданской авиацией и военными операциями существует риск ошибочной идентификации гражданских воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Пилотам не рекомендуется снижаться ниже 7600 м (эшелон полета 250).

В начале января украинский пассажирский Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, был сбит вскоре после вылета из иранского аэропорта. Все находившиеся на борту 176 человек погибли.