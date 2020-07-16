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В Москве выявили самое низкое число новых случаев COVID-19 с 4 апреля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве зафиксировали самый низкий показатель новых случаев коронавирусной инфекции с начала апреля. Об этом сообщает оперативный штаб.

«В столице подтвержден 531 новый случай заражения коронавирусом», — уточняется в сообщении.

Так, 4 апреля в Москве выявили 434 заболевших COVID-19, а уже 5 апреля — 536, после чего этот показатель продолжил расти.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется
 

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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