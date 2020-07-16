Пандемия коронавируса , 16 июл, 10:49
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В Москве выявили самое низкое число новых случаев COVID-19 с 4 апреля
В Москве зафиксировали самый низкий показатель новых случаев коронавирусной инфекции с начала апреля. Об этом сообщает оперативный штаб.
«В столице подтвержден 531 новый случай заражения коронавирусом», — уточняется в сообщении.
Так, 4 апреля в Москве выявили 434 заболевших COVID-19, а уже 5 апреля — 536, после чего этот показатель продолжил расти.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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