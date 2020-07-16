В Москве выявили самое низкое число новых случаев COVID-19 с 4 апреля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве зафиксировали самый низкий показатель новых случаев коронавирусной инфекции с начала апреля. Об этом сообщает оперативный штаб.



«В столице подтвержден 531 новый случай заражения коронавирусом», — уточняется в сообщении.

Так, 4 апреля в Москве выявили 434 заболевших COVID-19, а уже 5 апреля — 536, после чего этот показатель продолжил расти.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

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