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Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками. Об этом сообщается на региональном портале NGS24.RU.

Как отметила преподаватель, в целом задания экзамена не выходят за рамки школьной программы, хотя некоторые вопросы оказались сложными даже для специалиста. «Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно», — оценила Юмашева.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По словам учительницы, первую часть ЕГЭ она написала «неплохо». Вторая была с «подводными камнями», однако, как указала Юмашева, так и должно быть, поскольку это задания высокого уровня сложности.

Она уточнила, что за отведенные на экзамен 3,5 часа она, ни разу не покидая кабинет, успела выполнить все задания, но не успела все проверить.

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16 июля вместе с ЕГЭ по химии участники экзаменов сдавали обществознание. Согласно расписанию впереди остались экзамены по биологии и иностранным языкам.

В 2020 году основной этап ЕГЭ проходит до 23 июля, в качестве резервных дней установлены 24 и 25 июля. Дополнительные экзамены также назначены на 3, 5 и 7 августа.

14 июля Рособрнадзор сообщил, что всего с ЕГЭ удалили 367 человек. Большинство из них пытались воспользоваться во время сдачи средствами связи.
 

Теги: ЕГЭ, Красноярск
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