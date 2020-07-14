Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 367 человек, большинство из них во время сдачи пытались воспользоваться средствами связи. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

«Всего удалено у нас 367 участников: за использование средств связи — 188 человек, за наличие шпаргалки — 139 человек», — отметил он. Еще 40 человек покинули экзамен из-за других нарушений.

Как уточнил Музаев, эта статистика собрана по экзаменам, прошедшим 3, 6, 7 и 10 июля. В этот период участники ЕГЭ сдавали географию, литературу, информатику, русский язык и профильную математику.

Музаев также рассказал, что из-за коронавируса к сдаче госэкзамена в России не допустили четырех школьников. «У нас есть цифры — из четырех субъектов по одному ребенку были недопущены к экзамену», — отметил он.