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Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 367 человек, большинство из них во время сдачи пытались воспользоваться средствами связи. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

«Всего удалено у нас 367 участников: за использование средств связи — 188 человек, за наличие шпаргалки — 139 человек», — отметил он. Еще 40 человек покинули экзамен из-за других нарушений.

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Как уточнил Музаев, эта статистика собрана по экзаменам, прошедшим 3, 6, 7 и 10 июля. В этот период участники ЕГЭ сдавали географию, литературу, информатику, русский язык и профильную математику.

Музаев также рассказал, что из-за коронавируса к сдаче госэкзамена в России не допустили четырех школьников. «У нас есть цифры — из четырех субъектов по одному ребенку были недопущены к экзамену», — отметил он.

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В июне Музаев указывал, что из-за угрозы коронавируса к сдаче ЕГЭ могут не допустить с повышенной температурой. Он говорил, что на входе в пункт ЕГЭ участников будут проверять врачи.

В 2020 году основной этап ЕГЭ продлится до 23 июля. Резервными днями для тех, кто не сдал по уважительным причинам экзамен, установлены 24 и 25 июля. Дополнительные экзамены также назначены на 3, 5 и 7 августа.

Теги: Рособрнадзор, ЕГЭ, нарушения
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