Захарова ответила на слова Трампа о самой быстрой ракете

Россия не перестает удивляться заявлениям США о наличии у них военных разработок, о которых «даже никто подумать не может». Такофициальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Facebook на слова президента США Дональда Трампа о разработке новой гиперзвуковой ракеты.

«То, что у них есть «такое, о чем даже никто подумать не может», — это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про «лучшую военную технику. Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году», — написала дипломат.

13 июня Дональд Трамп сообщил о создании американскими военными разработчиками новой гиперзвуковой ракеты, аналогов которой в мире еще нет. Как отмечал Трамп, речь идет о гиперзвуковой ракете, которая в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире. Какую именно ракету он имел в виду, президент не уточнил.

«[Новая ракета] способна поразить цель на расстоянии 1 тыс. миль (1,6 тыс. км) в пределах 14 дюймов (35,5 см) от центральной точки», — заявил тогда Трамп.

О разработке в США ракеты, которая будет в 17 раз быстрее имеющихся у других государств аналогов, Трамп также говорил в середине мая во время выступления в Белом доме на торжественной церемонии презентации Космических сил страны.

Тогда он охарактеризовал новую разработку как «супер-пупер» ракету, при этом он не стал раскрывать технические детали данной ракеты. Также Трамп указывал на наличие у России ракет, превосходящих в пять раз по скорости аналоги, существующие в мире. Он говорил о том, что Китай разрабатывает ракеты в пять-шесть раз быстрее. Однако, по словам Трампа, новая ракета США будет почти в три раза быстрее российской и китайской.